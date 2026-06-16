Arnavutluk’taki Bulqizë krom madeninin yaklaşık 1000 metre derinliğinde, yüzde 84 saflıkta doğal hidrojen içeren devasa bir yer altı su havuzu tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin enerji sektöründe bugüne kadar doğrudan kaydedilen en büyük doğal hidrojen akışı olduğunu açıkladı.

YER ALTI HAVUZUNDAN SAF GAZ FIŞKIRIYOR

Uluslararası bir araştırma ekibinin Science dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, maden galerilerindeki suyun içinden sürekli olarak gaz kabarcıkları yükseliyor. Yaklaşık 30 metrekarelik bir drenaj havuzunda toplanan bu gaz, yer altında bir "jakuzi" görüntüsü oluşturuyor.

Laboratuvar analizleri, söz konusu gazın yüzde 84 oranında saf hidrojenden oluştuğunu, geri kalan kısmında ise düşük miktarda metan ve azot barındırdığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan Grenoble Alpes Üniversitesi yetkilileri, havuzun tek başına yılda yaklaşık 11 ton hidrojen saldığını belirtti.

DÜNYANIN EN YÜKSEK AKIŞ ORANI

Madendeki diğer çatlaklardan sızan gazlar da hesaplandığında, tesisten salınan toplam hidrojen miktarı yılda en az 200 tona ulaşıyor. Uzmanlar, bu hacmin dünya genelinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek doğal hidrojen akış hızı olduğunu vurguluyor.

Yapılan jeolojik simülasyonlar, madenin altındaki rezervuarın toplam hacminin 5 bin ile 50 bin ton arasında olabileceğini gösteriyor. Keşif, hidrojenin yüksek reaktivitesi nedeniyle doğada büyük miktarlarda birikemeyeceğine yönelik eski bilimsel algıyı da doğrudan değiştiriyor.

TİCARİ KULLANIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Keşif heyecan uyandırsa da uzmanlar bu kaynağın şu an için ticari olarak doğrudan işletilmeye hazır olmadığını belirtiyor. Doğal hidrojenin yer altında oluşma hızı, sanayi ölçeğinde çıkarma hızından daha yavaş olabileceği için bu kaynağın enerji matrisindeki rolü üzerinde incelemeler sürüyor.

Madencilik faaliyetleri açısından ise yeraltında bu derece yüksek yanıcı gazın bulunması işçi güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan gaz patlamaları nedeniyle, maden galerilerindeki havalandırma ve teknik izleme çalışmaları en üst seviyeye çıkarıldı.