Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da, değerli taş yataklarıyla bilinen Mandalay bölgesinin Mogok ilçesinde 11 bin karat (2.200 gram) ağırlığında devasa bir yakut çıkarıldı. Ülke gündeminde geniş yer bulan keşfin ardından Myanmar askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing ve hükümet yetkilileri taşı yerinde inceledi.

Resmi açıklamada, 2.200 gram ağırlığındaki yakutun sarımsı beneklere sahip morumsu kırmızı renkte olduğu, orta düzeyde şeffaflık ve camsı parlaklık taşıdığı bildirildi. Açıklamada taşın herhangi bir kesim, işlem veya iyileştirme uygulanmamış tamamen doğal formunda korunduğu vurgulandı.

BUGÜNE KADAR EN BÜYÜK İKİNCİ KEŞİF

Yetkililer, yeni keşfin ağırlık bakımından Myanmar’da bugüne kadar bulunan en büyük ikinci yakut olduğunu belirtti. Aynı bölgede 1996 yılında 4.290 gram (21.450 karat) ağırlığında daha büyük bir taş çıkarılmış olsa da son bulunan yakutun renk kalitesi, şeffaflığı ve genel yapısı itibarıyla daha yüksek değere sahip olduğu kaydedildi.

CBS News verilerine göre Myanmar, merkezi Mogok bölgesi olmak üzere dünya yakut üretiminin yüzde 90’ına kadarını karşılıyor. Öte yandan insan hakları örgütlerinin raporlarında, ülkedeki mücevher ihracatından elde edilen gelirlerin 5 yıl önce yönetime el koyan askeri yönetim ile yönetim karşıtı silahlı grupların finansmanında kullanıldığı ifade edildi.