Uluslararası araştırma ekibinin yürüttüğü çalışma, National Science Review dergisinde yayımlandı. Bulgular, milyarlarca yıl önce yaşanan volkanik faaliyetlerin Dünya atmosferindeki oksijen miktarının artmasına katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor.

MAGMANIN OKSİJEN DEPOLAMA KAPASİTESİ ŞAŞIRTTI

Araştırmacılar, Dünya'nın derinliklerindeki aşırı basınç ve sıcaklık koşullarını laboratuvar ortamında yeniden oluşturdu. Deneylerde 1.200 ile 1.800 derece arasında ısıtılan kaya örneklerinin oksijen depolama kapasitesi incelendi.

Sonuçlar, basınç arttıkça magmanın tutabildiği fazladan oksijen miktarının da yükseldiğini gösterdi. Yüksek basınç altında örneklerin ağırlığının yüzde 5'inden fazlasını ilave oksijenin oluşturabildiği belirlendi.

Bu oksijenin yalnızca gaz kabarcıkları halinde sıkışmadığı, erimiş kayanın yapısına dahil olabildiği de tespit edildi.

ATMOSFERDEKİ OKSİJENİN KAYNAĞINA YENİ AÇIKLAMA

Bilim insanlarına göre derinlerde oksijen depolayan magma, yüzeye doğru yükseldikçe basıncın azalması nedeniyle taşıdığı oksijenin bir bölümünü serbest bırakabiliyor.

Bu mekanizmanın, yaklaşık 2 ila 2,5 milyar yıl önce atmosferde yaşanan büyük oksijen artışına katkıda bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, eski volkanik faaliyetler sırasında açığa çıkan küçük miktarlardaki oksijenin bile gezegen ölçeğinde önemli sonuçlar yaratmış olabileceğini belirtiyor.

Ancak bu sürecin atmosferdeki oksijen artışına ne ölçüde katkı sağladığı henüz kesinleşmedi. Yeni bulguların, Dünya'nın yanı sıra diğer kayalık gezegenlerde yaşamı destekleyebilecek atmosferlerin nasıl oluştuğunun anlaşılmasına da yardımcı olması bekleniyor.