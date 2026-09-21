Geleneksel jeotermal santraller genellikle yer altında doğal sıcak su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde kurulabiliyor. Yeni sistemlerde ise böyle bir kaynağın bulunması şart değil. Şirketler, petrol sektöründe geliştirilen gelişmiş sondaj teknikleriyle 3 kilometreden daha derine inerek sıcak kaya katmanlarına ulaşmayı hedefliyor.

SICAK KAYALARA KADAR SONDAJ YAPIYORLAR

Yeni yöntemde kuyular açıldıktan sonra yerin derinliklerindeki yüksek sıcaklıktan yararlanılıyor. Geliştirilmiş jeotermal sistemlerde kayaların içinden dolaştırılan su ısınıyor ve yüzeye taşınarak elektrik üretiminde kullanılıyor. Kapalı devre sistemlerde ise sıvı, yer altında oluşturulan kapalı boru hattında dolaştırılıyor.

Teknolojinin önemli avantajlarından biri güneş ve rüzgar gibi hava koşullarına bağlı olmaması. Yer altındaki sıcaklık gece gündüz kullanılabildiği için jeotermal tesisler günün 24 saati elektrik üretebiliyor. Bu özellik, özellikle elektrik tüketiminin hızla arttığı bölgelerde teknolojiye olan ilgiyi artırıyor.

ABD'de çalışmalar da hızlanmış durumda. Enerji Bakanlığı 21 yeni jeotermal proje için 99 milyon dolardan fazla kaynak ayırdığını açıkladı. Projelerin beşinde yeni nesil geliştirilmiş jeotermal sistemler gerçek saha koşullarında test edilecek, diğerlerinde ise uygun yer altı kaynaklarını bulmak için sondaj yapılacak.

68 MİLYON EVE YETECEK POTANSİYEL

ABD Enerji Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre yeni nesil jeotermal teknolojilerin geliştirilmesi, 2050'ye kadar yaklaşık 68 milyon eve yetecek elektrik üretim kapasitesinin önünü açabilir. Ancak bu rakam mevcut üretimi değil, teknolojinin yaygınlaşması halinde ulaşılabilecek potansiyeli ifade ediyor.

Teknolojinin önündeki en büyük sorunlardan biri ise maliyet. Kilometrelerce derine sondaj yapmak ve çok yüksek sıcaklıklara dayanabilecek kuyular oluşturmak halen pahalı. Buna rağmen petrol ve doğal gaz sektöründe yıllardır kullanılan sondaj tekniklerinin jeotermale uyarlanmasıyla maliyetlerin aşağı çekilmesi hedefleniyor.

Nevada ve Utah'taki projelerin yanı sıra Almanya'da da yeni nesil sistemler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Amaç, jeotermal elektriği yalnızca doğal sıcak su kaynaklarının bulunduğu birkaç bölgeyle sınırlı olmaktan çıkarıp çok daha geniş alanlarda kullanılabilir hale getirmek.