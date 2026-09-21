Ülkenin Arica ve Puerto Montt kentleri arasında uzanan "Cable Prat" hattına uygulanan Dağıtılmış Akustik Algılama (DAS) teknolojisi sayesinde, fiber optik ağlar depremlerin adeta "kulağı" haline geldi.

Geleneksel ve maliyetli sismik sensörlerin yerine mevcut internet altyapısını kullanan sistem, kablo boyunca gönderilen ışık sinyallerindeki neredeyse görünmez değişimleri takip etme esasına dayanıyor.

Bir deprem anında oluşan sismik dalgalar zemini hareket ettirerek fiber liflerde mikro düzeyde biçim bozulmalarına yol açıyor. Işık sinyalindeki bu kırılmaları analiz eden araştırmacılar, sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü anında belirleyebiliyor.

SARSINTILAR KARAYA ULAŞMADAN BİLGİ TOPLANIYOR

Tektonik plakaların kesişim noktasında yer alan ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılan Şili için hayati önem taşıyan bu altyapı, deniz tabanında meydana gelen sarsıntıları karaya ulaşmadan önce algılama imkanı sunuyor.

Depremin yıkıcı dalgaları yerleşim yerlerine ulaşmadan önceki birkaç saniyelik kritik sürede güvenlik protokollerini devreye sokmayı hedefleyen sistem; kritik altyapıların otomatik kapanmasını sağlama ve erken uyarı mekanizmalarını güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Su altı ağlarında yakalanan bu başarının ardından, Concepción Üniversitesi'nin de kendi kampüs alanında DAS teknolojisi ile benzer sismik testlere başlayacağı bildirildi.