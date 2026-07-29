Kazılar sırasında evler, depolama çukurları, çit sistemleri ve günlük yaşama ait çok sayıda kalıntı belirlendi. Elde edilen bulgular, Teutoburg Ormanı çevresinde yaşayan Cermen topluluklarının sanılandan daha büyük ve düzenli yerleşimlere sahip olduğunu gösterirken, bölgenin Roma sınırlarının ötesindeki yaşamına da yeni bilgiler sunuyor.

YAKLAŞIK 30 EV TESPİT EDİLDİ

Arkeologlar, kazı alanında yaklaşık 30 evin izlerini ortaya çıkardı. Yaklaşık 8 metre genişliğindeki bu ahşap yapılar, ailelerin yanı sıra hayvanların da aynı çatı altında barınabildiği geleneksel Cermen mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alıyor. Yerleşimde ayrıca tahıl depolamak için açılmış çukurlar, çitlerle çevrili alanlar ve çeşitli kullanım amaçlarına hizmet eden yapı izleri de bulundu.

Uzmanlara göre yerleşimin büyüklüğü, burada yalnızca birkaç ailenin değil, uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren kalabalık bir topluluğun yaşadığına işaret ediyor. Buluntular, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

ROMA SINIRLARININ ÖTESİNDEKİ YAŞAMA IŞIK TUTUYOR

Bielefeld'deki keşif, Roma İmparatorluğu'nun doğrudan kontrolü dışında kalan Cermen topluluklarının yaşam biçimini anlamak açısından önemli kabul ediliyor. Yerleşimin bulunduğu bölge, tarihi Teutoburg Ormanı'nın yakınlarında yer alıyor ve Roma ile Cermen kabileleri arasındaki ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı coğrafyalardan biri olarak biliniyor.

Kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte elde edilecek yeni bulguların, yerleşimin tam büyüklüğü, nüfusu ve Roma dünyasıyla olan ticari ya da kültürel bağlantıları hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlaması bekleniyor.