Ülkenin Saskatchewan bölgesinde bulunan ve dünyanın en zengin uranyum yataklarından biri olarak bilinen maden sahasında, sıra dışı bir yöntem uygulanıyor. Cigar Lake sahasında, zemin önce yapay olarak donduruluyor, ardından yüksek basınçlı su jetleriyle parçalanarak uranyum çıkarılıyor.

ROBOTLAR DEVREDE, İNSAN TEMASI YOK

Bu süreçte en dikkat çeken detay ise, operasyonların büyük kısmının uzaktan kontrol edilen araçlarla yapılması. Yer altındaki aşırı radyasyon riski nedeniyle işçilerin doğrudan cevherle temas etmesi engelleniyor. Bunun yerine robot sistemler ve otomatik makineler kullanılarak tüm süreç güvenli hale getiriliyor.

Kazılan uranyum, sıvı formuna yakın bir karışım haline getirilerek boru hatlarıyla yüzeye taşınıyor. Böylece hem çalışanların maruz kaldığı risk azaltılıyor hem de üretim daha kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

DONMUŞ ZEMİNDE MADENCİLİK

Maden sahasının bulunduğu bölge, suya doygun ve oldukça dengesiz bir yapıya sahip. Bu nedenle zeminin çökmesini engellemek için yapay dondurma teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntemle kaya ve çevresindeki su katı hale getirilerek güvenli bir çalışma ortamı oluşturuluyor.

Uzmanlara göre bu teknik, dünyanın en zorlu madencilik koşullarından birinde bile üretimin mümkün hale gelmesini sağlıyor.

EN TEHLİKELİ MADENLERDEN BİRİ

Uranyum madenciliği, doğası gereği yüksek risk barındırıyor. Radyasyon, gaz salınımı ve zemin çökmesi gibi tehlikeler, bu alandaki çalışmaları oldukça hassas hale getiriyor. Kanada’da uygulanan bu yeni sistemler ise, madencilik sektöründe güvenlik standartlarını yeniden tanımlıyor.

Geliştirilen teknoloji sayesinde artık insanlar yerine makineler en riskli görevleri üstleniyor. Bu da hem üretim verimliliğini artırıyor hem de çalışanların hayatını koruyor.