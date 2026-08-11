Singapur hükümeti, 30 ila 80 metre derinlikte laboratuvarlar ve veri merkezlerinin yer alacağı Yeraltı Bilim Şehri (USC) projesini kamuoyuna sundu. Henüz kavramsal aşamada bulunan çalışma, ülkede yüzeydeki alanları serbest bırakmayı ve veri merkezlerinde %30'a varan enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

YERALTI BİLİM ŞEHRİ HANGİ DERİNLİKTE VE NASIL İNŞA EDİLECEK?

Proje kapsamında 30 ila 80 metre derinlikte devasa yeraltı mağaraları oluşturulması planlanıyor. Özel kapalı tünel açma makineleri (TBM) ve delme-patlatma teknikleriyle kazılacak alanlar, fiber takviyeli püskürtme beton ve gerilmiş kablolarla destekleniyor. Biyomedikal araştırma, yüksek teknoloji ve veri işleme merkezlerine ev sahipliği yapacak kompleks sayesinde, yüzeyde boşalan araziler park, konut ve sosyal donatı alanlarına ayrılıyor.

SOĞUTMADA YÜZDE 30 ENERJİ TASARRUFU NASIL SAĞLANACAK?

Yeraltı ortamının sunduğu doğal sıcaklık kararlılığı, tesisin en büyük çevresel avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan kompleks, yer üstündeki binalara kıyasla çok daha az soğutma enerjisine ihtiyaç duyuyor. Yapılan hesaplamalar, veri merkezlerinin soğutma sistemlerinde %20 ile %30 arasında enerji tasarrufu elde edilebileceğini gösteriyor. Ayrıca sistemde atık ısı geri kazanım mekanizmaları ve kapalı devre su ağları kullanılıyor.

GÜVENLİK VE ÇEVRESEL RİSKLER NELERİ KAPSIYOR?

Derin yeraltı yapısında güvenliği sağlamak amacıyla dikey kanallara bağlı entegre havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarlanıyor. Yangın emniyeti için basınçlandırılmış kaçış yolları devreye alınırken, yapısal durum fiber optik sensörlerle anlık izleniyor. Öte yandan ilk kazı aşamasında tüketilecek yoğun beton, çelik ve kaya taşıma süreçleri nedeniyle projenin başlangıçta yüksek bir karbon ayak izi oluşturacağı belirtiliyor.