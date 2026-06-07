Araştırma, ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden jeofizikçi Xiaotao Yang liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Bulgular, Nature Communications dergisinde yayımlandı. Araştırmacılara göre söz konusu yapılar gerçek anlamda lav nehirleri değil; Dünya'nın mantosunda çok yavaş hareket eden, çevresine göre daha sıcak ve daha zayıf kaya akımları.

YÜZLERCE KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDELER

Araştırmada belirlenen iki sıcak kaya koridorunun her birinin yaklaşık 150 ila 200 kilometre genişliğinde olduğu belirtiliyor. Bilim insanları bu yapıların kıtanın tabanına 500 ila 600 kilometre kadar uzandığını ve farklı yönlerden ilerleyerek ABD'nin South Dakota ve Wyoming eyaletleri yakınlarındaki Black Hills bölgesine yöneldiğini tespit etti.

Uzmanlara göre bu süreç, Kuzey Amerika'nın milyarlarca yıllık jeolojik çekirdeğinin sanıldığı kadar değişmez olmadığını gösteriyor. Daha önce kıtanın bu bölümünün son derece sağlam ve istikrarlı olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni veriler, derin mantodaki hareketlerin kıtanın temelini yavaş yavaş aşındırabildiğine işaret ediyor.

DÜNYANIN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Bilim insanları keşfi gerçekleştirmek için sismik gürültü tomografisi adı verilen bir yöntem kullandı. Okyanus dalgaları ve atmosferik hareketlerin oluşturduğu doğal titreşimler analiz edilerek Dünya'nın iç yapısının üç boyutlu haritası çıkarıldı.

Bu yöntem sayesinde sıcak ve daha yumuşak kaya bölgeleri ile daha soğuk ve sert yapılar birbirinden ayrılabildi. Elde edilen görüntüler, daha önce fark edilmeyen bu dev kaya koridorlarının ortaya çıkarılmasını sağladı.

Araştırmacılar söz konusu sürecin insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Ancak keşif, kıtaların nasıl oluştuğu, nasıl değiştiği ve milyarlarca yıl boyunca nasıl evrim geçirdiğine ilişkin mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.