İstanbul'da belediye başkanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanan Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı.
'HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ'
Kayyum kararının ardından Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Şahan paylaşımında, "Şişli’de mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğinize eminim. Çelikten iradenizle Şişli Belediyemizi savunacağınızdan hiç şüphem yok. Haklıyız, kazanacağız!" ifadelerini kullandı.
Şişli’de mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğinize eminim.— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 23, 2025
Çelikten iradenizle Şişli Belediyemizi savunacağınızdan hiç şüphem yok.
Haklıyız, kazanacağız! #ŞişliSanaEmanet pic.twitter.com/bjCfBo7jUo