Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer modern teknolojilerde kullanımlarının artması nedeniyle dünyanın en değerli stratejik mineralleri arasında yer alan Neodimyum (Nd) ve Praseodimyum (Pr) minerallerinin de bulunduğu nadir toprak elementlerinin Ludewa ilçesine bağlı Mkiu Köyü'nde bulunduğunu açıkladı.

MODERN TEKNOLOJİE VAZGEÇİLMEZLER

Njombe Yerel Madencilik Sorumlusu Mühendis Lucas Mlekwa, keşfin, bölgede devam eden maden arama faaliyetleri sırasında yapıldığını söyledi.

Mlekwa, hükümetin nadir toprak elementi yatağının büyüklüğünü ve ticari uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla özel bir şirketle işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Tanzanya’nın hızla genişleyen nadir toprak mineralleri küresel pazarından önemli ölçüde fayda sağlayacağını belirten Mlekwa, "Bu mineraller, birçok modern teknolojide vazgeçilmez oldukları için son derece değerlidir. Bu, Njombe için büyük bir ekonomik fırsatın başlangıcını işaret ediyor." dedi.

NADİR ELEMENTLER BAKIMINDAN ZENGİN

Tanzanya, nadir toprak elementleri (REE) yatakları açısından önemli bir potansiyele sahip olup, ülkede çeşitli geliştirme aşamalarında olan bir dizi REE projesi bulunmaktadır. En gelişmiş proje ise Ngualla Nadir Toprak Projesi'dir.

Keşif çalışmaları ağırlıklı olarak Songwe ve Ngwala bölgelerinde gerçekleştirilmiş olup, bu bölgelerde önemli miktarda nadir toprak elementleri mineralleşmesi tespit edilmiştir.

Tanzanya'da bulunan nadir toprak elementlerinden bazıları arasında, elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinlerinde kullanılan yüksek mukavemetli mıknatısların üretiminde temel bileşenler olan neodimyum ve praseodimyum yer almaktadır.