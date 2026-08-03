Yıllardır hayvanat bahçeleri ve koruma merkezlerinde sürdürülen üretim çalışmalarıyla sayıları artırılan semenderler, doğal ortama uyum sağlayabilmeleri için dikkatle seçilen bir dere sistemine taşındı. Uzmanlar, salımın yapıldığı bölgenin yerini, türün kaçak toplanmasını önlemek amacıyla kamuoyuyla paylaşmıyor.

YOK OLMANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜYOR

Montseny dere semenderi yalnızca İspanya'nın Montseny Dağları'ndaki birkaç dere sisteminde yaşayabiliyor. Habitat kaybı, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle popülasyonu yıllar içinde hızla azaldı ve tür, dünyanın en nadir amfibileri arasına girdi. Doğada kalan birey sayısının yaklaşık 1.000 olduğu tahmin ediliyor.

Koruma programı kapsamında semenderler kontrollü koşullarda çoğaltılıyor ve sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakılıyor. Bilim insanları, bu yöntemin doğal popülasyonu güçlendirmeyi ve türün uzun vadede kendi kendine yaşamını sürdürebilmesini sağlamayı amaçladığını belirtiyor.

GİZLİ BÖLGEDE TAKİP EDİLECEKLER

Doğaya bırakılan 32 semender, önümüzdeki dönemde düzenli olarak izlenecek. Araştırmacılar, hayvanların hayatta kalma oranını, üreme başarısını ve yeni ortama uyumlarını takip ederek programın başarısını değerlendirecek. Elde edilecek veriler, ilerleyen yıllarda yapılacak yeni salım çalışmalarına da yön verecek.

Uzmanlara göre koruma programının başarısı, yalnızca yeni bireylerin doğaya bırakılmasına değil, aynı zamanda dere ekosistemlerinin korunmasına ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına da bağlı. Bu nedenle hem habitat restorasyonu hem de üretim programları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.