İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasında 6 kişi ile birlikte 25 Eylül'de şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan ve kamuoyunda 'Yerli Adriana Lima' olarak bilinen Fatmagül Fakı Lafçı yeniden gözaltına alındı. Fatmagül Fakı Lafçı'nın eşi 3. dalga operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgiye göre, Survivor yarışmasıyla ve “Yerli Adriana Lima” olarak tanınan Lafçı, fon soruşturması kapsamında bu sabah bir kez daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Fatmagül Fakı Lafçı’nın, emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.