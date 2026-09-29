Türk Telekom ve ASELSAN'ın birlikte yürüttüğü yerli akıllı telefon projesinde çalışmalar devam ediyor.

ÜRETİM VE TESTLER MALATYA'DA SÜRÜYOR

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, üretim ve testlerin Malatya'daki tesiste sürdüğünü belirterek telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa sunulmasının hedeflendiğini söyledi. Şahin, ASELSAN'ın donanım ve üretimi, Türk Telekom'un ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını üstlendiğini, ekiplerin projede ortak çalıştığını ifade etti.

ÜÇ FAZDA GELİŞTİRİLECEK

Telefonun tasarımının tamamen Türkiye'de geliştirildiğini belirten Şahin, cihazın premium, üst ve orta segmentte konumlandırılmasının planlandığını söyledi. Pil ve kamera performansında rekabetçi bir cihaz hedeflendiğini aktaran Şahin, projenin üç faz halinde ilerleyeceğini belirtti. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre ilk aşamada Android işletim sistemiyle çalışacak telefon için ilerleyen fazlarda yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisinin geliştirilmesi planlanıyor. Şahin, fazların birer yıl arayla uygulanmasının öngörüldüğünü ve yatırımların başladığını kaydetti.

İSMİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

Yerli telefonun isminin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor. Şahin, 2026 sonunda Cumhurbaşkanlığı'na sunum yapılmasının ardından profesyonel destekle cihazın isminin belirleneceğini açıkladı. Fonetiği güçlü ve evrensel bir isim için test ve anketlerle yüzlerce önerinin beşe indirileceğini belirten Şahin, yerli otomobil Togg'un deneyimlerinden de pazarlama açısından yararlanılacağını söyledi. Türk Telekom'un 606 bayisi ve 57 milyon müşterisi bulunduğunu belirten Şahin, bu geniş dağıtım ağının telefonun satışında önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.