İktidar işsizlik oranını son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini öne sürerken Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde şirketler bile işçi çıkarmaya devam ediyor. PTT’nin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom’da da bu yıl istihdam azaldı. Özel sektörde ise otomotivdeki dev şirketlerin çalışan sayısını azalttığı göze çarpıyor.

YURT DIŞINDA BÜYÜDÜ

Borsada işlem gören THY ve Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını bu hafta açıkladı. ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından enerji fiyatlarındaki artışla THY’nin ocak-haziran dönemindeki net kârı yıllık bazda yüzde 25 azalarak 18 milyar liraya geriledi. Savaşın faturasını ise çalışanlar ödedi. Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre ana şirket THY’de 2025 sonu 36 bin 563, 2026 Mart’ında ise 36 bin 593 olan personel sayısı haziran sonunda 36 bin 482’ye indi. Böylece 3 ayda ana şirkette istihdam 111 kişi geriledi. Kabin memuru ve yurt içi personel sayısının azaldığı, yurt dışında ise istihdamın arttığı göze çarparken istihdamın niye gerilediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Benzer şekilde THY’nin çalışan sayısı bilgisi verilen 20 alt şirketten 9’unda istihdam azalırken 1’inde ise sabit kaldı. Ancak AJet ve TGS Yer Hizmetleri’ndeki hızlı büyümeyle alt şirketlerdeki toplam istihdam arttı. Bir diğer Varlık Fonu şirketi Türk Telekom’da personel sayısı bu yıl 31 bin 779’dan 31 bin 756’ya geriledi. PTT de 5 bin 585 personelini göndererek çalışan sayısını 16 bin civarına düşürmeyi hedefliyor.

Otomotiv sektöründe istihdam azalıyor

Borsada işlem gören özel sektör şirketlerinin bazılarında da çalışan sayısı azaldı. Özellikle de bu yıl pazarın çift haneli daraldığı otomotiv ile çiftçinin azalan alım gücü nedeniyle de traktör sektöründeki bazı şirketlerde istihdam eriyor. Ford Otosan’da çalışan sayısı 2025 sonunda 25 bin 2 seviyesindeyken bu yılın haziran ayında 24 bin 436’ya geriledi. Türk Traktör’de de aynı dönemde çalışan sayısı 2 bin 120’den 2 bin 39’a indi.