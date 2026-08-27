ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Centralia, 1962 yılında çöplükte yakılan bir ateşin yer altındaki kömür damarlarını tutuşturmasıyla yıllardır süren bir felaketin merkezine dönüştü. Yer altında başlayan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen kontrol altına alınamadı.

Yangının büyümesinin ardından bölgede zehirli gaz sızıntıları, zemin çökmeleri ve yol deformasyonları görülmeye başladı. 1980’li yıllardan itibaren yüzlerce yapı yıkılırken, binlerce kişi bölgeden taşındı.

Centralia’nın büyük bölümü zamanla boşaltıldı. 2002 yılında kasabanın posta kodunun iptal edilmesiyle bölgenin resmi statüsü de büyük ölçüde ortadan kalktı. Bugün geride, bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı sokakların ve evlerin izleri kaldı.

YANGININ HALA DEVAM EDECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yer altındaki kömür yangınının ise tamamen sona ermesi beklenmiyor. Uzmanların tahminlerine göre yangın, mevcut koşullar devam ettiği sürece yüzyıllar boyunca yanmayı sürdürebilir. Centralia böylece, terk edilmiş madenlerin ne kadar uzun süreli bir çevre ve yerleşim riski oluşturabileceğinin en dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi.