Havuzlarda pompadan filtreye, aydınlatmadan dezenfeksiyon ve borulama sistemlerine kadar yüzlerce farklı teknik bileşenin uyum içinde çalışması gerekiyor.

Küçük bir villa projesinden devasa turizm komplekslerine ve aquaparklara kadar her uygulamanın kendine özgü ihtiyaçlar barındırdığı sektörde, altyapı elemanlarından üst yüzey donanımlarına kadar tüm ürün gruplarını tek bir çatı altında sunabilmek kritik bir avantaj sağlıyor.

Atlaspool, geniş ürün portföyüyle havuz projelerinin farklı aşamalarındaki ekipman ihtiyacına tek çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor.

Atlaspool Genel Müdürü Volkan Köklü, proje bazlı çalışmanın şirketin deneyiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Her projenin kendi içerisinde farklı ihtiyaçları var. Bir villa havuzuyla büyük bir otelin veya aquaparkın ihtiyaçları aynı değil. Biz ürün ve çözüm tarafında bu farklılıkları karşılayabilecek bir yapı oluşturduk” diyor.

Atlaspool’un ürün kategorileri bu çeşitliliği doğrudan yansıtıyor. Şirket; havuz pompaları, kum filtreleri, aydınlatma, havuz içi ve kenar ekipmanları, temizlik ekipmanları, dezenfeksiyon sistemleri ve havuz kimyasallarının yanı sıra olimpik havuz malzemeleri, spa, prefabrik havuz ve sauna ürünleri sunuyor.

Köklü, geniş ürün portföyünün özellikle büyük ölçekli projelerde önemli bir avantaj sağladığını ifade ederek, “Bir projede farklı ürün gruplarının birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Bizim açımızdan müşterinin ihtiyaç duyduğu farklı ekipmanları aynı çözüm yapısı içerisinde sunabilmek önemli” açıklamasında bulunuyor.

Şirketin ürün gamı yalnızca havuz ekipmanlarıyla sınırlı kalmıyor. UH-PVC/PPRC borular, ek parçalar, vanalar ve yedek parçalar da Atlaspool’un portföyünde yer alıyor. Bu yapı, şirketin havuz sisteminin altyapısından üst ekipmanlarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermesine imkan tanıyor.

Atlaspool’un bugüne kadar tamamladığı 350 proje arasında otel, aquapark, site, villa ve turizm yatırımları bulunuyor. Şirketin referansları arasında Adaland Su Oyunları Parkı, Bakü Dedeman Otel, Rixos Premium Club Otel, Max Royal Otel ve Voyage Otel gibi projeler de yer alıyor.

Projelerin şirketin ürün geliştirme sürecine de katkı sağladığını belirten Köklü, “Sahada karşılaştığımız her farklı proje bizim için aynı zamanda bir deneyim. Müşterilerden ve uygulamalardan gelen geri bildirimler, hangi ürünlerin ve çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini görmemize yardımcı oluyor” ifadelerini kullanıyor.

Atlaspool, Türkiye'deki proje deneyimini ihracat faaliyetleriyle de destekliyor. Şirket yaklaşık 30 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'de geliştirdiği ürünleri farklı coğrafyalardaki projelere taşıyor.

Köklü, ihracat stratejisinin proje deneyimiyle birlikte ilerlediğine dikkat çekerek, “Türkiye'de edindiğimiz proje deneyimini uluslararası pazarlara taşımak istiyoruz. Farklı ülkelerde daha fazla projede yer almak, hem markamız hem de üretim kabiliyetimiz açısından önemli bir hedef” diyor.

Atlaspool, yaklaşık 20 yıllık sektör deneyimi, 550 kişilik ekibi ve geniş ürün portföyüyle havuz ekipmanları pazarındaki faaliyetlerini sürdürürken, önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda proje ve ihracat hacmini büyütmeyi hedefliyor.