Pakistan Ordu Halkla İlişkiler Dairesi (ISPR), 18 Kasım 2026'da yapılan fırlatmanın ülkenin konvansiyonel savunma ve caydırıcılık kabiliyetleri açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu duyurdu.

Üst düzey askeri yetkililer, bilim insanları ve mühendislerin katılımıyla gerçekleştirilen testte, füzenin gelişmiş güdüm ve itki sistemleriyle uzak hedefleri ses üstü hızlarda ve yüksek hassasiyetle vurabilme kabiliyeti öne çıkarıldı.

Süpersonik hızı sayesinde düşman hava savunma sistemlerinin tepki süresini en aza indirmeyi amaçlayan Fatah-3, Pakistan Kara Kuvvetleri Füze Kuvvetleri Komutanlığı'nın sahadaki operasyonel esnekliğini ve erişim menzilini önemli ölçüde artıracak.

Fatah-3'ün ileri test süreçleri ve ordu sistemlerine tam entegrasyonunun tamamlanmasıyla birlikte, Pakistan'ın geleneksel saldırı ve savunma doktrininde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.