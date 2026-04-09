Hindistan, nükleer enerji stratejisinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşarak yerli imkanlarla geliştirilen ilk "hızlı üretken" nükleer reaktörünü operasyonel aşamaya getirdi. Tamil Nadu eyaletindeki Kalpakkam'da bulunan 500 MWe gücündeki Prototip Hızlı Üretken Reaktör (PFBR), nükleer çekirdeğin kendi kendine yeten ve kontrollü bir fisyon sürecini sürdürdüğü anlamına gelen "kritiklik" seviyesine başarıyla ulaştı.

Bu gelişmeyle birlikte Hindistan, dünyada bu ölçekteki gelişmiş hızlı üretken reaktör teknolojisine sahip sınırlı sayıdaki seçkin ülkeler arasına adını yazdırdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu başarıyı ülkenin sivil nükleer yolculuğunda "belirleyici bir adım" olarak nitelendirdi.

Nükleer programın ikinci aşamasına geçildiğini vurgulayan Modi, tükettiğinden daha fazla yakıt üretme kabiliyetine sahip bu gelişmiş sistemin, Hindistan'ın muazzam toryum rezervlerinden yararlanma stratejisinin temel taşı olduğunu belirtti.

YAKIT ÇOĞALTAN SİSTEM

Geleneksel nükleer reaktörlerin çalışma prensibini temelinden değiştiren PFBR, uranyum-238 ve plütonyum-239 karışımından oluşan oksit yakıtla çalışırken, soğutucu olarak sıvı sodyum kullanıyor.

Bu özel konfigürasyon, reaktörün enerji üretirken aynı zamanda verimli malzemeleri bölünebilir yeni yakıta dönüştürmesine olanak tanıyor.

DIŞA BAĞIMLILIKLARINI BİTİRECEK

Hindistan'ın nükleer yol haritasında bu reaktör, uranyum tabanlı mevcut sistemler ile geleceğin sürdürülebilir toryum döngüsü arasında hayati bir köprü görevi görüyor. Dünyanın en zengin toryum rezervlerinden birine sahip olan Hindistan, bu teknoloji sayesinde ithal yakıta olan bağımlılığını azaltarak tam enerji güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Hindistan'ın bu yeni reaktörü, basit bir elektrik üretim tesisinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu sistem, Hindistan'ın enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için kurguladığı "Üç Aşamalı Nükleer Programı"nın en kritik parçasını oluşturuyor.