Sansür ve çeşitli cezalarla boğuşan basın-yayın sektörü, hem ithal kağıtla yükselen maliyetin, hem de çöken geri dönüşüm sisteminin altında eziliyor. Dövizle kağıt almak zorunda kalan gazete ve dergiler, maliyetlerinin bir bölümünü hurda kağıt satarak karşılamaya çalışıyor. Ancak fabrikaların yüzde 50’lik ithalat sınırını yok sayması, yayıncıların ellerindeki kağıdı da yok pahasına satmalarına neden oldu.

Sık sık yerli ve milli vurgusu yapan iktidarın Ticaret Bakanlığı bu sınırın yok sayılmasına sessiz kalırken, yayıncılık sektörü maliyet yönetiminde zora düşüyor. Yoğun ithalat nedeniyle gazete ve dergilerin üzerinde zam baskısı oluştuğu, bunun da halkın haber alma hakkına ek maliyet getireceği belirtildi.

ZAM BASKISI OLUŞUYOR

Sektör temsilcileri “Hurda kağıt ithalatıyla hem döviz dışarı çıkıyor hem de halk bilgiye ve habere erişimden mahrum kalıyor” uyarısında bulundular.

Günlük, haftalık ya da aylık periyotlarla basılan ancak satılmayarak bayilerden dönen gazete, dergi ve kitaplar, geri dönüşüm yoluyla ikinci bir gelir kaynağı olarak sektöre hayat veriyor. Ancak ithal hurda kağıdın piyasaya yoğun bir şekilde girmesiyle, yayıncılar ellerindeki kağıdı değerinin altında satmak zorunda kalıyor. Bu da sınırlı olan gelirlerini daha da düşürüyor. Artan baskı ve lojistik giderleriyle birlikte zararı büyüyen sektörde yeni zam baskısı oluşuyor. Anayasal hak olan haber alma özgürlüğünün de ekonomik yollarla kısıtlanması anlamına geliyor.

YERLİ DEPODA İTHAL PİYASADA

Yayıncıların elindeki hurda kağıt depolarda çürürken, hurda kağıt ithalatı rekor kırıyor. Türkiye’ye sadece 2024 yılında 1.5 milyon ton hurda kağıt ithal edildi. Bu rakam, 2025’in ilk 5 ayında 778 bin tonu buldu. Oysa yerli yayınevlerinin depoları geri dönüşümlük kağıtla dolu bulunuyor. Ancak bu kağıdı alacak fabrika sayısı hem az hem de düşük kapasiteyle çalışıyor. Bazı geri dönüşüm fabrikaları üretimde artık gazete kağıdını hammadde olarak kullanmıyor.

SEKA kapatıldı, düzen bozuldu

Yerli kağıt fabrikası SEKA’nın kapatılmasıyla Türkiye ithal kağıda muhtaç hale geldi. Halkın bilgi ve habere erişiminin lüks haline dönüştürülmesi kaygı yaratıyor.