Yüksek enflasyondan kaçan Türk turistler, başta Yunanistan olmak üzere sınır kapılarında ve alışveriş noktalarında uzun kuyruklar oluştururken, yerli kartlarla yapılan harcamalar da yabancıların ilki katını aşmaya devam etti.

Kurban Bayramı’nın 9 gün ilan edilmesi ile hızlanan yurt dışı tatilleriyle mayıs ayında zirve yapan kartlı alışverişler, haziran ayında hız kesse de yabancının temkinli gittiği harcama artışlarına Türkler fark attı.

2026’nın ilk 6 ayında yerli kredi kartlarının sadece alışveriş harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.7’lik artış ile 472.5 milyar lira seviyesine ulaşırken, yabancı kredi kartlarıyla Türkiye’de yapılan alışverişlerdeki büyüme ise yüzde 10.2’de kaldı. Yabancı kartların ilk 6 aydaki alışveriş harcaması 226.1 milyar lira seviyesinde kalırken, bu tutar Türk vatandaşlarının yurt dışı alışverişlerinin yarısına bile ulaşamadı.

MAYISIN ALTINDA KALDI

Bankalar Arası Kart Merkezi’nin Haziran ayı verilerine göre 2025 Haziran ayında 57.4 milyar liralık kartlı alışveriş yapan vatandaşlar, bu yılın haziran ayında ise bu alışveriş tutarını yaklaşık yüzde 40’lık artışla 80.6 milyar liraya taşıdı.

Bu tutar Kurban Bayramı’nın da olduğu mayıs ayında 93 milyar lira seviyesindeydi. Yılın ilk 6 ayında yerli kredi kartlarının sadece alışveriş harcaması 472.5 milyar lira seviyesine ulaşırken, bu tutar 2025 yılının aynı döneminde 299.6 milyar lira seviyesindeydi. Yurt dışı harcamalarının ilk 6 aydaki toplam tutarı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 57.7’lik artış kaydetti.

Artış yüzde 15’te kaldı

Yabancı kredi kartlarının Türkiye’deki harcama tutarı ise 2026’nın ilk yarısında 226.1 milyar liraya ulaştı. Mayıs 2026’da 48.4 milyar lira olan yabancının Türkiye’deki kredi kartı harcaması haziranda büyümede hız kesse de 51.5 milyar liraya ulaştı. Aylık bazda geçen yılın haziran ayına göre kartlı harcamalardaki büyüme yüzde 15.2 seviyesinde kalırken, geçen yılın ilk 6 ayında 205.1 milyar lira seviyesinde olan harcamalar bu yılın aynı döneminde yüzde 10.2’de kaldı.