Türkiye'nin yerli ve milli lokomotifi E5000, Avrupa Birliği pazarına giriş için gerekli olan sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRASAŞ'ın ürettiği lokomotife ait TSI belgesinin, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirtti.

"DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİLEBİLDİĞİNİ BELGELEMİŞ OLDUK"

Bakan Uraloğlu, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı: "TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000’in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık. Üretim tesisimizde ve E5000'in saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından, lokomotifimizin TSI belgesini Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim ettik. Böylece E5000'in dünya standartlarında üretilebildiğini belgelemiş, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önünü açmış olduk. Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki kabiliyetlerini büyütmeye, yerli ve milli üretim gücümüzü dünyaya taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte, E5000 lokomotifi sadece Türkiye'nin değil, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarının da kapılarını aralamış oldu.