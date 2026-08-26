Brezilya Merkez Bankası’nın Kasım 2020’de hayata geçirdiği yerli anlık ödeme sistemi "Pix", ülkede fiziksel para kullanımını hızla bitiriyor. Türkiye'deki FAST sistemine benzer bir mantıkla çalışan ve günün her saatinde saniyeler içinde ücretsiz para transferi yapılmasını sağlayan platform, Brezilyalıların ödeme alışkanlıklarını kökten değiştirdi.

Yapılan araştırmalara göre, Pix'in yaygınlaşmasıyla birlikte Brezilya halkının yüzde 61'i kağıt para kullanımını belirgin şekilde azalttığını ya da tamamen bıraktığını belirtiyor.

Ülke genelinde halkın yüzde 82'si gibi ezici bir çoğunluk alışveriş ve transferlerinde bu dijital sistemi tercih etse da platformun benimsenmesinde kuşaklar arasında dikkat çekici bir uçurum göze çarpıyor.

Dijital çağa hızla adapte olan 35-44 yaş aralığındaki Brezilyalılar arasında Pix kullanım oranı yüzde 90 seviyelerine kadar ulaşırken, orta yaş grubunda bu oran kademeli olarak düşüş gösteriyor.

60 YAŞ ÜSTÜ SİSTEME DİRENİYOR

Sisteme karşı en dirençli kitleyi ise 60 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfus oluşturuyor. Yaşlı grubunda Pix kullanımının yüzde 48’de kalmasının arkasında; internet dolandırıcılığı kaygısı, dijital araçları kullanmakta çekilen zorluklar ve geleneksel kağıt paraya duyulan alışkanlıklar yatıyor.

Dolayısıyla Brezilya nakitsiz topluma doğru hızla ilerlerken, yaşlı nüfus dijital finans sisteminin dışında kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.