Tuvaletin girişine konulan tabelaya göre Türk Lirası'nın kabul edilmediği tuvalette, yalnızca yabancı para birimi ile ödeme yapılabiliyor.

EKOL TV'de yer alan habere göre, söz konusu uygulama, özellikle yerli turistler ve Antalyalılar arasında tepkilere neden oldu.

Güncel kura göre yaklaşık 46 TL’ye denk gelen 1 Euro’luk tuvalet ücreti, “fahiş” olarak değerlendirildi.

Tuvaletin sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verdiği de tabelada belirtildi. Vatandaşlar ve yerli turistler durumu şaşkınlıkla karşılarken, bazı turistler ise uygulamayı “normal” karşıladı.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan görüntüler, “kendi ülkemizde paramızla tuvalete giremiyoruz” yorumlarına neden oldu.