Şirket, LOJO EV Group Limited ile yapılan iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmaların başarıyla devam ettiğini açıkladı. Yapılan bildirimde, Samsun’daki üretim tesislerinde hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte M1 kategorisindeki Reev Aura modelinin ilk örneğinin üretim hattından çıktığı kaydedildi.

Reev Aura, 1 milyon TL’lik fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Şirket, bu modelle elektrikli araç faaliyetlerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ve üst segment özelliklere taşımayı hedeflediğini belirtti.

333 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Reev Aura, 31,9 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisiyle donatıldı. Bu batarya yapısı sayesinde aracın 333 kilometreye kadar menzil (CLTC verilerine göre) sunduğu açıklandı.

Dört kişilik oturma kapasitesine sahip olan araç, 50 kW gücündeki PMAC elektrik motoruyla 150 Nm tork üretiyor. 1.125 kg boş ağırlığı bulunan Reev Aura’nın azami hızı ise saatte 180 kilometre olarak tescillendi.

35 DAKİKADA ŞARJI DOLUYOR

Aracın şarj performansına ilişkin teknik detaylar da paylaşıldı. Reev Aura, DC hızlı şarj istasyonlarında %20’den %80 doluluk oranına 35 dakikada ulaşabiliyor. Standart AC şarj (3.3 kW) kullanıldığında ise %20’den %100 doluluğa erişim süresi 9,5 saat olarak açıklandı.

Reeder, Reev Aura modelinin yanı sıra ürün gamında daha uygun fiyatlı seçeneklere de yer verdi. Şirketin mevcut portföyünde 495 bin TL’lik "ReeV Fancy" ve 399 bin TL’lik "ReeV Fancy Lite" modellerinin bulunduğu hatırlatıldı.