Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Genel af talebinin sadece suçlular üzerinden değerlendirilmemesi gerekir. Bugün on binlerce şoför, çeşitli nedenlerle ehliyetini kaybettiği için ekmek bulamıyor. Esnafımızın yüzde 50’si banka kara listesine girmiş durumda. Pandemi, deprem, ekonomik kriz. Tüm bunlar insanların borçlarını ödeyememesine neden oldu. Bu insanlara bir defaya mahsus bir fırsat verilmesi gerekiyor. Affetmek, toplumu rahatlatır. Piyasayı rahatlatır. Bugün siyasi partilerin hiçbiri artık genel affa karşı çıkamaz. Konu yeterince olgunlaşmıştır" diye konuştu.

Mutlu, “Eğer terörist başı Apo’yu karşımıza alıp çağrılarını konuşabiliyorsak, halkımızın mağduriyetlerini de konuşmak zorundayız. Bu vatandaşlarımızı bir defaya mahsus affetmenin ne sakıncası olabilir? Türkiye yüzyılı ‘Terörsüz Türkiye’ sloganlarıyla süsleniyor ama unutmayalım ki toplumsal barışın temel şartlarından biri de adalettir. Adalet sadece ceza vermek değil, bazen de toplumsal huzuru sağlayacak adımlar atabilmektir. Türkiye toplumsal barışı sağlamak ve ekonomiyi rahatlatmak adına bir genel af ile yeni bir başlangıç yapmalıdır. Halkın sesine kulak verin, adil bir af düzenlemesiyle toplumsal barışı yeniden sağlayın" ifadelerini kullandı.