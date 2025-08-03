Cem YILDIRIM

Şirketin Bursa Gemlik’teki fabrikasında, toplu işten çıkarmalar yaşandığı ifade edildi. Yaklaşık 200 çalışanın iş akdinin feshedildiği bildirilirken, işçiler fabrikaya alınmadıklarını, yıllık izindeyken gelen telefon aramasıyla işten çıkarıldıklarını söyledi. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Yerli ve milli araç üretimi için işe alınanlar, şimdi kapı önüne konuluyor, direnenler polis zoruyla çıkarılıyor, eşyalarını toplamak için bile bir daha fabrikaya girmelerine de izin verilmiyor. TOGG’da tam bir vicdansızlık yaşanıyor” dedi.

İşçiler çektikleri videolarda “9-10 yıllık tazminatımızı bırakıp yerli arabamız için buraya geldik, şimdi kapıya koyulduk” derken Öztürk, “Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarma hayra alamet değil” diye konuştu.