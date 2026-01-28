Bir yanda bakanlık verilerine göre her 7 kişiden biri yoksulluk yardımı alıyor. Bir diğer yanda ise kamuda kemer sıkma politikasında kurulan cümleler yer alıyor. Hal böyle iken Bakan Göktaş'ın Mercedes hevesi ise tartışmaların odağına oturuyor.

ARAÇLARA 53 MİLYON LİRA ÖDENECEK

SÖZCÜ'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl kullanmak üzere 4 adet yabancı 1 adette yerli menşeli koruma aracı kiralıyor. 14 yerli sedan araç ve 5 mobil sosyal hizmet aracının da olduğu araçlara bir yıl için 53 milyon 181 Bin lira ödenecek.

Bakanlığın kullanımı ise şartlar kiralama şirketine bildirildi. Şirket ise 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP Milletvekili aday adayı Mehmet Kaya'nın kiralama şirketi ile anlaşma sağlandı. Şartnamede Bakanlığın istekleri ise dikkat çekti. En az 2023 model ve en fazla 50 Bin kilometre olması istendi. Yakıt olarak Bakanlığın tercihi dizel oldu. Renk olarak da siyah tercih edildi.

Aracın 24 saat hizmet vereceği notu da düşüldü. Böylece kilometre sınırının olmayacağı da bildirildi. Fakat olası bir kabine değişikliği Bakan Göktaş'ı da vurursa bugünden kiralanan araçlara başka bir isim de binebilir