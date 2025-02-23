İki gündür etkili olan kar yağışı Van'ı cazip noktalardan biri yaptı. Tarihi Akdamar Adası, karlar altında adeta büyüledi. Merak edenler ise Van'ın yolunu tuttu.

KIŞ MANZARASI İÇİN VAN'IN YOLUNU TUTTULAR

Çevre iller kadar Mersin'den de ziyaretçi ağırlayan Akdamar Adası, görenleri adeta cezbetti. Mersin'den Van'a gelen Berin Turanlı, "İyi ki gelmişim. Çok memnunum. Akdamar'ın kış hali muazzam güzel" diyerek Akdamar'ın güzelliğini dile getirdi.

YERLİ-YABANCI TURİST AKININA UĞRUYOR

Yerli turistler kadar yabancılarında uğrak şehirlerinden biri oldu. Van Gölü'nü görmek isteyenler yazın Van'ı tercih ederken, kışın ise tarihi adası olan Akdamar Adası'nı için ziyaret ediyorlar. Kar yağışıyla beyaza bürünen Akdamar, görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

ADA, HER MEVSİM AYRI GÜZELLİKLER YAŞATIYOR

Yarım saatlik tekne yolcuğu sonucunda adaya varan ziyaretçiler, bol bol fotoğraflar çektiriyor. Her mevsim ayrı güzelliğe uğrayan Akdamar Adası, kışın da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlkbaharda badem ağaçları çiçekleriyle büyüleyen Akdamar, Van Gölü'nün maviliğiyle birleşince de ziyaretçilere rengarenk bir şölen yaşatıyor