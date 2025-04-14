İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin 67 yaşındaki bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı."
AİLEYE TEHDİTLER SONRASI 5 TUTUKLAMA
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarına yönelik çirkin saldırı sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Saldırının yanı sıra Minguzzi ailesine yönelik tehditler de gelmişti. Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.
DAVA ERTELENMİŞTİ
Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin açılan davada sanıkların, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılaması sürüyor.
Sanıkların 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görülmüş, duruşmada Minguzzi'nin yakınları sinir krizi geçirmişti.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs’a ertelemişti.
OLAY
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmış ve caniler tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı ve aileye yönelik tehditler de infiale yol açmıştı.