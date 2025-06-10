İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ı ölümünün 8. yılında andı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalçın’ın fotoğrafına yer vererek, “Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yılki anma mesajında "hain teröristlerce şehit edilen" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya’nın, bu yıl teröre atıf yapmaması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Aybüke Yalçın, atandığı ilk görev yeri olan Batman’da göreve başlamasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilmişti. Genç öğretmenin ölümü, tüm Türkiye'de büyük üzüntü yaratmıştı.