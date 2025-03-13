İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıkları için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, "Gereği yapıldı" notuyla polislerin kafasına bastırdığı videoyu paylaştığı ve yaklaşık iki ay cezaevinde kalan Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan bu kez de dolandırıcılıkla suçlanmıştı....

Aydoğan’ın suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı..

Ferhat Aydoğan sosyal medya hesabından Gaziantep ziyaretine dair paylaşımlarda bulundu...

Yaptığı paylaşımda Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Dursun Terzi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hakan Şimşek'i makamlarında ziyaret ettiğini söyleyen Aydoğan'ın bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti...