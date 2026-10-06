Herhangi bir karaya kıyısı bulunmayan ve sınırları Okyanus akıntılarıyla belirlenen Sargasso Denizi'nde yürütülen 40 yıllık araştırmalar, bölgedeki yüzey sularının kimyasal yapısının ve sıcaklığının belirgin şekilde değiştiğini ortaya koydu. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yüzey sularındaki sıcaklık, tuzluluk ve asitlik oranları 1980’li yıllardaki seviyelerin üzerine çıktı.

40 YILDIR NUMUNE TOPLANIYOR

İlk olarak 1954 yılında okyanus bilimci Henry Stommel tarafından Bermuda'nın 25 kilometre güneydoğusunda belirlenen "Hidroistasyon S" noktasından her iki haftada bir su numunesi alınmaya başlandı. 1988 yılından itibaren ise 80 kilometre güneydoğudaki Bermuda Atlas Zaman Serisi Çalışması (BATS) sahası sürece dahil edildi. Araştırmacılar, 4.500 metre derinliğe kadar uzanan ölçümlerle on yıllara yayılan veri dizileri elde etti.

VERİLER NE GÖSTERİYOR?

Arizona Devlet Üniversitesi Bermuda Okyanus Bilimleri Enstitüsü araştırmacıları Nicholas Bates ve Rodney Johnson tarafından hazırlanan raporda şu tespitler yer aldı:

Sargasso Denizi yüzey suyu sıcaklığı 1983'ten bu yana yaklaşık 1 °C arttı. Yüzey sıcaklığındaki artış hızı on yıl başına ortalama 0,24 °C olarak kaydedildi.

Çözünmüş oksijen oranı %6 azalırken, suyun tuzluluk oranı yükseldi.

Deniz yüzeyindeki asitlik oranı %30'dan fazla artış gösterdi. 2020'li yıllara ait karbon ve karbondioksit değerlerinin, 1980'lerdeki mevsimsel dalgalanma aralıklarının tamamen dışına çıktığı bildirildi.

Okyanusun atmosferdeki karbondioksiti (CO2) tutma kapasitesi 1983 yılından bu yana %6 oranında düştü.

EKOSİSTEME OLASI ETKİLERİ

Atmosferdeki insan kaynaklı karbondioksit miktarının artışıyla ilişkilendirilen bu değişimlerin, kalsiyum kabuk ve iskelet yapısına sahip mikroorganizmalar (fitoplanktonlar) için elverişsiz koşullar yarattığı belirtiliyor. Yüzen Sargassum alglerinin oluşturduğu habitat; deniz kaplumbağaları, yılan balıkları, karidesler ve çeşitli balık türleri için beslenme ve üreme alanı olma özelliği taşıyor.

Yayımlanan çalışmanın odağını fiziksel ve kimyasal parametrelerin oluşturduğu, değişen su kimyasının deniz canlıları üzerindeki uzun vadeli etkilerine dair incelemelerin ise sürdüğü ifade edildi.