Buna rağmen Danakil Çöküntüsü tamamen yaşanmaz bir yer değil. Afar halkı yüzyıllardır burada tuz çıkarıyor ve develerle taşınan tuz blokları bölge ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bilim insanları ise burada yaşamın en ekstrem koşullarda nasıl varlığını sürdürebildiğini araştırıyor.

ASİTLİ GÖLLER VE AKTİF VOLKANLARLA ÇEVRİLİ

Danakil Çöküntüsü, Erta Ale Yanardağı, Dallol hidrotermal sahası ve renkli mineral oluşumlarıyla tanınıyor. Özellikle Dallol'da yer altından çıkan sıcak, asitli ve mineral bakımından zengin sular; sarı, yeşil, turuncu ve beyaz tonlarında dikkat çekici oluşumlar meydana getiriyor.

Bölge aynı zamanda Afrika Levhası, Arap Levhası ve Somali Levhası'nın birbirinden ayrıldığı Afar Üçlü Kavşağı'nın merkezinde bulunuyor. Jeologlara göre burada kıtaların birbirinden uzaklaşma süreci devam ediyor ve milyonlarca yıl sonra yeni bir okyanusun oluşabileceği düşünülüyor.

DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAŞTIRMALARINA DA IŞIK TUTUYOR

Danakil Çöküntüsü'ndeki aşırı sıcak, yüksek tuzluluk ve asidik ortam nedeniyle burada yaşayan mikroorganizmalar, Dünya'daki en dayanıklı canlılar arasında yer alıyor. Bu nedenle NASA ve birçok uluslararası araştırma ekibi, Mars ve Jüpiter'in uydusu Europa gibi gök cisimlerinde yaşam ihtimalini anlamak için Danakil'deki ekstrem koşulları doğal bir laboratuvar olarak inceliyor.

Bilim insanlarına göre Danakil Çöküntüsü, yalnızca jeolojik yapısıyla değil, Dünya'da yaşamın sınırlarını göstermesi bakımından da büyük önem taşıyor. Her yıl çok sayıda araştırmacı bölgeye giderek hem yeni mikroorganizmaları hem de kıtaların oluşumuna dair ipuçlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.