Yaklaşık 20 yıl süren kesintisiz çalışmaların ardından 1989 yılında 12 bin 262 metre derinliğe ulaşan Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, insanlık tarihinin en derin çukuru olarak dünya rekoru kırdı. Sondaj sırasında beklenmedik derinliklerde su katmanlarına rastlanması, mevcut jeolojik teorileri kökünden sarstı.

Yerin kilometrelerce altında yapılan araştırmalar, sadece jeolojik değil biyolojik açıdan da tarihi keşiflere sahne oldu. Aşırı sıcaklık ve yüksek basınca rağmen hayatta kalmayı başarmış, 2 milyar yıldan daha yaşlı tek hücreli organizma mikrofosilleri tespit edildi. Bu bulgular gezegendeki erken yaşama dair önemli ipuçları sunarken, büyük derinliklerdeki kayaların düşünülenin aksine daha gözenekli ve az yoğun bir yapıda olduğu anlaşıldı.

PROJE 1992'DE ASKIYA ALINDI

Derinlere inildikçe sıcaklığın beklenenin aksine 180 ila 212 dereceye kadar yükselmesi, ekipmanları kullanılamaz hale getirerek sondaj çalışmalarını durma noktasına getirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşanan finansman sıkıntısı ve aşırı sıcaklıkların getirdiği teknik zorluklar nedeniyle proje 1992 yılında aniden kapatıldı.

Bu ani kapanış, Amerikan medyasında "çukurdan insan çığlıkları duyulduğu" yönünde efsanelerin doğmasına ve alanın "cehennem kuyusu" olarak anılmasına yol açtı.

SONDAJ KUYUSU BİLİME İLHAM VERİYOR

Günümüzde paslı bir metal kapakla mühürlenmiş ve kaderine terk edilmiş olan Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, modern bilime ilham vermeye devam ediyor. Geçmişte elde edilen veriler, bugün derin kayalardan elektrik üretmeyi hedefleyen jeotermal enerji projelerine ışık tutarak insanoğlunun yer kabuğunu anlama yolculuğundaki en önemli kilometre taşlarından biri sayılıyor.