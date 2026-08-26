Etiyopya’nın kuzeyindeki Danakil Havzası’nda bulunan Dallol, 55 dereceyi bulan sıcaklığı ve deniz seviyesinin 120 metre altındaki konumuyla Yeryüzü'nün en sıcak yerleşimi olarak kaydedildi. Kızıldeniz’in volkanik patlamalarla ayrılması sonucu oluşan bölge, yeraltı magmasının mineralleri çözerek yüzeye çıkarmasıyla sarı, yeşil ve kırmızı renkli hidrotermal havuzlara dönüştü.

CEHENNEMİ ANDIRAN COĞRAFYADA YAŞAM VAR MI?

İspanyol, İtalyan ve Etiyopyalı araştırmacılar, aşırı koşullarda yaşayabilen ekstremofil mikroorganizmaları incelemek ve Mars şartlarını simüle etmek üzere bölgede çalışma başlattı. Yayımlanan analiz sonuçları, aşırı asidik, tuzlu ve kükürtlü hidrotermal havuzlarda hiçbir canlı organizma veya DNA izine rastlanmadığını ortaya koydu. Elde edilen veriler, evrende canlılığın tutunabileceği fiziki sınırları belirlemek için temel referans kabul ediliyor.

TEHLİKELİ BÖLGEDE TUZ MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Yeryüzünün en zorlu iklim koşullarına rağmen Afar halkı, yüzyıllardır bölgede göçebe yaşamını ve geleneksel tuz madenciliğini sürdürüyor. Etiyopya'da 20. yüzyıla kadar para birimi olarak kullanılan tuzu çıkarmak için madenciler, saatler süren yolculukların ardından 3 kilogramlık blokları elle kesiyor. Çıkarılan madenler, 10 ila 15 deveden oluşan kervanlarla ticaret merkezlerine taşınıyor.

SIFIRIN ALTINDAKİ ÇUKUR TURİSTLER İÇİN NEDEN RİSKLİ?

Sınır gerilimleri ve geçmişte yaşanan güvenlik olaylarına rağmen bölge, ekstrem turizmin merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. "Ölüler diyarı" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar sabah saat 04.00'te başlatılıyor. Jeologlar, tektonik plaka hareketleri nedeniyle çökmelerin devam ettiğini ve Afar Üçgeni'nin milyonlarca yıl sonra yeniden su altında kalacağını öngörüyor.