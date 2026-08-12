İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Baggio köyü, geleneksel zeytin hasadı dönemi için uluslararası gönüllü arayışını başlattı. Proje kapsamında seçilecek 4 veya 5 gönüllünün konaklama ve temel beslenme masrafları tamamen yerel halk tarafından karşılanacak.

GÖNÜLLÜLERE HANGİ İMKÂNLAR SAĞLANACAK?

Zeytin hasadında görev alacak katılımcılara müstakil bir mülkte ücretsiz konaklama, temiz çarşaf, havlu ve ortak banyo alanı kullanımı imkânı verilecek. Hasat günlerinde sağlanan öğle yemeklerinin yanı sıra evin mutfağını kullanma hakkı tanınan gönüllülere, yoğun geçen çalışma günlerini dengelemek amacıyla ek izin günleri de tanımlanacak.

HASAT SÜRECİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Kasım 2026 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan hasadın kesin tarihleri zeytinlerin olgunlaşma durumuna göre netleşecek. Gün boyunca zeytinlerin toplanması ve işleme alanına taşınması süreçlerinde aktif rol alacak gönüllülerin, aynı zamanda yemek yapımı ve temizlik gibi ortak ev işlerine de destek vermesi bekleniyor.

Programa katılmak isteyenlerin Kasım ayı boyunca esnek çalışma takvimine uyum sağlayabilmesi, doğa koşullarına hazır olması ve sigara kullanmaması şart koşuluyor. Konaklama tesisine ulaşımın eski bir taş yoldan 10 dakikalık yürüyüşle sağlandığı belirtilirken, başvurular uluslararası Workaway platformu üzerinden kabul ediliyor.