Doğal aroması, iriliği ve lezzetiyle dünya çapında ün kazanan ve 2023 yılında AB’den coğrafi işaret alarak tescillenen Çağlayancerit cevizinde hummalı bir çalışma başladı. Dallarından uzun değneklerle tek tek düşürülerek toplanan ‘yeşil altın’, ilçedeki modern tesislerde kabuklarından arındırılıp paketlenerek sofralara ulaşmak üzere yola çıkıyor.

“GEÇEN YIL 1 TANE BİLE CEVİZ YOKTU”

Yaşanan süreci ve bu yılki beklentiyi aktaran Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, kalitenin bu sezon zirveye çıktığını belirtti. Çedene, "Çağlayancerit'te ceviz hasadımız başladı, devam etmektedir. Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel” açıklamasında bulundu.

“BU CEVİZ DÜNYADA BİR TANEDİR”

İlçede 800 bin kök ceviz ağacı olduğunu söyleyen Çedene, “Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz. 8 bin ton değil de daha fazla bekliyorduk ancak geçen seneki zirai dondan dolayı ağaçlarımız zarar gördü. İnşallah önümüzdeki yıl herhangi bir afet olmaması durumunda, genç fidanların yetişmesiyle beraber 12 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır. Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir" dedi.

İTHAL CEVİZ ÇİFTÇİLERİ MAĞDUR EDİYOR

Tüccarların ithal ürün beklentisine dikkat çeken Ömer Çedene, yerli üreticinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Biz yerli ceviz bitmesiyle beraber ithal cevizin gelmesini talep ediyoruz diyen Çedene, “Eğer ithal ceviz gelirse tüm çiftçilerimiz mağdur olacak. Geçen yıl zaten zirai dondan dolayı herhangi bir üretim, bir verim alamadık. Bu ülkeye ithal ceviz gelecekse, önce ülkemizdeki yerli cevizlerin tükenmesini istiyoruz" diye konuştu.

SEZONDA 80 BİN LİRA KAZANDIRIYOR

Hasadın yüz güldürdüğünü belirten üretici Mehmet Sürmen, "Geçen sene dondan dolayı hiç ceviz alamadık Çağlayancerit olarak ama maşallah bu sene hasatlarımız güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Ceviz ağaçlarının tepesinde mesai yapan ve ‘çıpkıcı’ olarak adlandırılan işçilerin kazancı da dikkat çekiyor. Bölgedeki mevsimlik işçilerden Fatih Çekirise, "Mevsimli işçiyiz, geçimizi cevizden sağlıyoruz. Cevizin başına çıkan çıpkıcıların yevmiyesi 5 bin lira, toplayanların yevmiyesi ise bin 400 lira. 20-25 gün bir çıpkı sezonumuz var. Bir çıpkıcı sezonda 70-80 bin lira para kazanabilir" dedi.