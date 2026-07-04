2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup ederek son 16 turunda Mısır'ın rakibi oldu.

Turnuvanın en çok konuşulan takımı olan 550 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, futbolseverlerin gönüllerini kazandı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıkan Yeşil Burun Adaları’nın futbolcuları karşılaşma sonrası Arjantinli yıldız Lionel Messi için sıraya girdi.

Messi’nin röportaj verdiği alandan geçen futbolcular tek tek Messi ile fotoğraf çektirdi. Messi de futbolcuları kırmadı ve tek tek fotoğraf çektirdi. Yeşil Burun Adaları, turnuva boyunca mütevazı bir görüntü ile futbolseverlerin gönüllerini kazandı.