2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında kupanın favorilerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) karşı karşıya geldi.
Karşılaşma golsüz berabere sona ererken maçın öne çıkan isimlerinden biri Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha (Josimar Dias) oldu.
40 yaşındaki file bekçisi, maç boyunca yaptığı 7 kurtarışla rakibine gol izni vermedi.
Performansıyla "Maçın Adamı" seçilen Vozinha, ülkesine tarihi bir puan kazandırdı.
SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİSİ MİLYONLARI BULDU
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesaplarında yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan tecrübeli kaleci, maçın ardından yoğun ilgi gördü.
Vozinha'nın hesabı kısa süre içinde 3 milyondan fazla yeni takipçi kazanarak sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.