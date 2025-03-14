Bodrum’un Turgutreis Halk Plajı’nda yapılan çevre temizliğine mavi bayrağa sahip otel yetkilileri ile Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri katıldı.
Öğrencilere atıklar ve çevreye etkileri ile ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte, MLW etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak 200 metre kıyı şeridinde 1 saat boyunca temizlik yapıldı. Etkinlikte toplam 3 bin 303 adet çöp toplanarak kategorize edildi. 32,5 kilogram atık, ağırlık ölçümünün ardından, TÜRÇEV tarafından Blue Flag Turkey grup adı ile Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işlendi. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı.