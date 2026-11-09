Dünyanın gözünün çevrildiği Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütülecek. 20 Kasım’a kadar sürecek zirvede sosyal kalkınmadan gıdaya kadar birçok konuda dünyamızın hem bugününe hem de yarınına şekil veren görüşmeler yapılacak. Ancak en kritik gündemlerin başında iklim hedeflerine ulaşmak için gereken paranın nasıl sağlanacağı sorusu olacak.

28 MİLYAR $’A ÇIKTI

COP31’de 13 Kasım Cuma gününün gündemi yeşil finansman, karbon piyasaları, iklim temelli yatırım ve yeşil dönüşümün konuşulacağı finans ve ticaret olacak. COP31’in finans gününde COP29 Zirvesi’nde mutabık kalınan gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın yıllık 100 milyar dolardan 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar dolara çıkarma hedefinde gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere sağlanan yıllık iklim finansmanı 2024’te 1 milyar dolar artarak 28.2 milyar dolara çıktı.

KAMU BÜTÇESİ GÜNDEMİ

Ancak BM, gelişmekte olan ülkelerin yılda 305 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler COP31’de gelişmiş ülkelerin kamu bütçelerinden iklim finansmanı sağlamasını gündeme getirecek. Gelişmiş ülkeler ise özel sektör ve diğer finansman kaynaklarına da odaklanması gerektiğini savunuyor.

TCMB Başkanı konuşacak

COP31’in finans günü olan 13 Kasım’da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, Almanya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sabine Mauderer’le birlikte konuşma yapması bekleniyor. İki merkez bankacısının saat 13.45-14.30 saatleri arasında düzenlenecek panelde anlık ödeme sistemleri, tokenizasyon, yapay zeka ve diğer finansal teknolojilerin iklim finansmanına sağlayabileceği katkılara değineceği tahmin ediliyor.

2.2 trilyon $’lık yatırım yapıldı

Küresel temiz enerji yatırımlarının bu yıl yüzde 6.5 artarak 2.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Allianz Trade’in raporuna göre elektrik şebekelerine yönelik yatırımların yüzde 21, batarya depolama sistemlerine yönelik yatırımların da yüzde 36 artması öngörülüyor. Bu yatırımların sonunda yenilenebilir enerji kaynakları, 2025’te küresel elektrik üretiminde payını yüzde 33.5’e çıkarak ilk kez kömürü geride bırakarak en büyük elektrik üretim kaynağı konumuna yükseldi. Raporda, dünyanın net sıfır emisyon hedefine 2064 yılında ulaşabileceği tahmin edildi. (AA)

Portakal kokusu saracak

Antalya’daki COP31 Zirvesi için Finike’deki portakal üreticileri de seferber oldu. Erkenci ürünlerde hasat döneminin başladığı bahçelerde toplanan coğrafi işaret tescilli portakallar, COP31’e hazırlandı. Üreticiler tarafından portakallardan çiçek, kalp, balık gibi özel figürler yapıldı. Yaklaşık 10 ton portakalın kullanıldığı figürler, COP31’de liderlerin bulunacağı alana yerleştirilecek. Ayrıca liderlere ve katılımcılara verilmek üzere kurutulmuş portakallar hazırlandı. Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, COP31 alanını portakal kokularının saracağını ifade etti. (AA)