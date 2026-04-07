Yazın habercisi yeşil erik çıktı fakat dokunanın elini yakıyor. Zira yeşil erik tezgahlarda 2 bin 400 liraya satılmaya başladı. Yaz meyvesinin fiyatı dudak uçuklatırken tanesi ise 40-50 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar, pahalılıktan şikayet ederken manavlar ise aşerenlerin, hastası olanların, özellikle canı erik çekenin doyumluk değil tadımlık aldığından bahsetti. Kışın da artık bulunabilen erik yurt dışından getirilerek soğuk odalarda bekletiliyor. Eriğin fiyatı yaza doğru düşse de geçen yıllara göre artış kaydediyor

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.