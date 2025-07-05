İsrail ile Hamas arasında yapılması beklenen ateşkesle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakan'ı Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirmişti.

HAMAS'TAN ATEŞKESE YEŞİL IŞIK

Bu gelişmenin ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Arabulucuların son önerisine yönelik iç istişareler tamamlandı. Hamas, olumlu yanıtını arabuluculara iletti ve bu çerçeveyi hayata geçirecek mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tüm ciddiyetiyle hazır" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'TAN ESİR TAKASI VE ATEŞKES AÇIKLAMASI YAPMASI BEKLENİYOR

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın da "Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediğini" aktardı.

Hamas'ın teklife "evet" diyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtilen haberde, anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiği fakat serbest bırakılacak Filistinli esirler ve diğer konularda çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağı belirtildi.

ARABULUCU KATAR OLACAK

İsrail'in Hamas'ın yanıtından sonra müzakerelerin başlamasına hazırlandığı, Trump'ın Katar'a, Katar'ın da Hamas'a anlaşma için baskı yaptığı iddia edildi.