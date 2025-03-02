ABD'de, Cemal ve Emine Emanet çiftinin New Jersey eyaletinin Cherry Hill bölgesindeki ev ve iş yerine 25 Şubat Salı günü ICE ekiplerince uzun namlulu silahlarla baskın düzenledi.

Kelepçelenen Emanet çifti, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezine götürüldü, Türk yemekleri satılan işletmeleri ise mühürlendi.

Bir gün sonra elektronik kelepçe takılarak salıverilen Cemal Emanet, yaşadıklarını anlattı.

Eşi Emine Emanet ile hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındıklarını belirten Cemal Emanet, elektronik kelepçe takılarak bir gün sonra serbest bırakıldığını ancak eşi Emine Emanet'in halen gözaltı merkezinde tutulduğunu ifade etti.

Emanet, yaşadıkları muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "keyfi uygulaması" olduğunu söyledi.

ABD'de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey'de bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusunda bulunduğunu fakat 9 senedir başvurusunun "ne onaylandığını ne de reddedildiğini" belirtti.

Emanet, Trump göreve başlamadan önce bir avukata sorduğunu belirterek "Avukatım, Trump'ın ilk etapta suça karışmış düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini söylediğini ve bizim için böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtmişti." dedi.

Olay sabahı polislerin "büyük silahlarla gelip etrafını sardığını" ifade eden Emanet, polislerin eşiyle kendisini "sırf eziyet olsun" diye eyaletin göçmenlik merkezine götürdüklerini dile getirdi.