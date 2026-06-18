Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye ilişkin son raporunun ardından gündeme gelen “yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının kaldırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı platformlarda dolaşıma sokulan “AP raporuyla birlikte yeşil pasaportla Avrupa’ya vizesiz giriş dönemi sona erdi” şeklindeki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ifade edildi.

RAPORDA KISITLAMA KARARI VAR MI?

Merkez tarafından yapılan değerlendirmede, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat imkanlarını kaldıran veya sınırlandıran herhangi bir kararın bulunmadığı vurgulandı. Raporda bu yönde bağlayıcı bir düzenleme ya da uygulamaya yer verilmediği kaydedildi.

MEVCUT HAKLARDA DEĞİŞİKLİK BULUNUYOR MU?

DMM açıklamasında, yeşil pasaport sahiplerinin sahip olduğu vizesiz seyahat haklarının aynen devam ettiği belirtilerek, vatandaşların mevcut uygulamalar konusunda herhangi bir değişiklikle karşı karşıya olmadığı ifade edildi.

DEZENFORMASYON UYARISI YAPILDI

Açıklamanın devamında, Avrupa Parlamentosu raporunun çeşitli çevreler tarafından farklı amaçlarla yorumlandığına dikkat çekildi. Kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturabilecek ve vatandaşları endişeye sevk edebilecek asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.