vrupa’daki Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilen yeşil pasaport sahipleri, sınır kapılarında çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Devlet memuru Yahya Bilger de Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’nda sınır polisinin engeliyle karşılaştı ve ülkeye kabul edilmedi.

Havalimanının bekleme alanında kendisi hakkında düzenlenen resmi “ülkeye giriş reddi” (Einreiseverweigerung) tutanaklarını gösteren Bilger, çektiği videoda sınır polisinin kendisine sunduğu gerekçeleri anlattı. Bilger, yaşadıklarını paylaşarak yurt dışına çıkacak yeşil pasaport sahiplerine de uyarıda bulundu.

“HAVALİMANINDA BENİ BEKLEYEN BİRİ OLMASINA RAĞMEN GÜVENMEDİLER”

Yeşil pasaportuna Alman federal polisleri tarafından el konulduğunu ve işlemler için havalimanında bekletildiğini belirten Yahya Bilger, Almanya’ya kabul edilmeme gerekçesinin yeterli maddi imkâna sahip olmadığının düşünülmesi olduğunu söyledi.

Yaşadıklarını çektiği videoyla anlatan Bilger, yeşil pasaport sahiplerine şu sözlerle seslendi:

-Yeşil pasaportunuza güvenmeyin, çünkü ben yeşil pasaportumla Almanya'ya giremedim. Şu an yeşil pasaportum polislerde. Frankfurt Havalimanı'ndayım ve bunlar da benim tutulan belgelerim.

-Almanya'ya alınmama sebebim; yeterince paramın olmadığını düşünmeleri. Havalimanında beni bekleyen biri olmasına rağmen güvenmediler.

İKNA OLMADILAR

Gazete Pencere'de yer alan haber göre, Almanya’da akrabalarının bulunduğunu ve ülkedeki konaklamasını onların yanında yapacağını sınır polisine anlattığını belirten Yahya Bilger, polislerin akrabalarıyla telefonla görüşmesine rağmen ikna olmadıklarını ve ülkeye girişine izin vermediklerini ifade etti.

Bilger, "Dönüş biletim ve otel rezervasyonum olmadığı için de güvenmediler. Ama dediğim gibi, burada akrabalarım var. Onları da anlattım, hatta kendileriyle görüştüler. Ama yine de beni ülkeye almak istemediler. Sebepler bunlar. Bana göre mantıksız, onlara göre mantıklı. Tam olarak neler yaşadığımı uzun bir videoda anlatmak istiyorum ama olay bu. Siz de dikkat edin, yeşil pasaportunuza o kadar güvenmeyin." dedi.

YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ SINIR KONTROLÜNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Schengen bölgesinde yeşil pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanınsa da bu durum, ülkeye girişin kesin olarak garanti edildiği anlamına gelmiyor.

Sınır polisleri, yolculardan gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama belgesi (otel rezervasyonu veya resmi davetiye), seyahat sağlık sigortası ve seyahat süresince masrafları karşılayabilecek yeterli maddi kaynağa sahip olduklarını göstermelerini isteyebiliyor. Maddi yeterlilik, nakit para veya kredi kartı limitiyle belgelendirilebiliyor.

Gerekli belgelerin sunulamaması ya da ülkeye giriş koşullarının karşılanmadığının değerlendirilmesi halinde, vize muafiyeti bulunan yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyebiliyor.