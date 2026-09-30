Körfez Kupası'nda A grubu maçları sona erdi. Suudi Arabistan, evinde Irak'ı 2-0 yenerek grup lideri olarak yarı finale adını yazdırdı. Umman ise Kuveyt'i 3-1 mağlup etti ancak yarı finale yükselen takım kurayla belirlendi.

GOL SEVİNCİ KURAYI GETİRDİ

Umman, Kuveyt karşısında 84. dakikada Al Shaqsy'nin golüyle 3-1 öne geçti. Bu skor, Umman'ın Irak'ı fair-play kriteriyle geçerek yarı finale doğrudan gitmesi anlamına geliyordu. Ancak Al Shaqsy'nin gol sevincinde formasını çıkarması ve sarı kart görmesi tabloyu değiştirdi.

OTELDE KURA ÇEKİLDİ

Al Shaqsy'nin kart görmesiyle Umman ve Irak arasında tüm istatistikler yeniden dengeye geldi. Her iki takım da 4 puana, 4 atılan gole, 5 yenilen gole ve 8'er sarı karta sahipti. Bu durum, yarı finale çıkacak takımın kurayla belirlenmesine yol açtı. Cidde'de bir otelde gerçekleştirilen kura çekilişinde Umman, yarı finale yükselen takım oldu.