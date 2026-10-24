Bartın Atatürk Stadı'nda oynanan Arıt Kayadibispor–Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında, Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan kalp krizi geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasındaki mücadele, Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle sürerken Karaaslan, 90+3. dakikada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcunun hastanede anjiyoya alındığı öğrenildi.