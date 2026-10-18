Everton-Chelsea maçında Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yaşanan çarpışmada başından darbe aldı. Martinez, darbenin ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında topu uzaklaştırmak isteyen Martinez, Evertonlı futbolcu Jarrad Branthwaite ile çarpıştı. Başına darbe alan Arjantinli kaleciye müdahale edildi.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan çarpışmanın ardından mücadeleye devam edemeyen Martinez'in sedyeyle oyun alanından çıkarıldığı ve acil hastaneye kaldırıldı Yıldız oyuncunun çenesinden ameliyat edildiği örenildi.